“خطة جديدة” للبحث عن المختطفين الإيزيديين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مكتب إنقاذ المختطفين الايزيديين، عن وضع “خطة جديدة” لتحرير من تبقى من الأسرى في قبضة تنظيم داعش.

ولا تزال عمليات البحث عن المفقودين والأسرى الايزديين مستمرة داخل الأراضي العراقية والسورية منذ هزيمة التنظيم قبل نحو عامين.

وخطف داعش أكثر من ستة آلاف ايزيدي فيما تم تحرير نصفهم من قبضته بينما لا يزال النصف الآخر في عداد المفقودين بينهم، إن لم يكن اغلبهم، من النساء والأطفال.

وارتكب تنظيم داعش واحدة من أسوأ المجازر بحق الايزيديين في أعقاب اجتياحه بلدة سنجار التي تعقد موطنهم التاريخي في آب أغسطس 2014. وقام مسلحو التنظيم بقتل الآلاف من الرجال واقتادوا النساء والأطفال في مناطق نفوذهم لاسيما داخل الموصل المجاورة.

وقال مدير مكتب إنقاذ الايزيديين حسين القائدي في بيان صدر الأربعاء، إن مكتبه وبالتنسيق مع الجهات المعنية نجح في “تحرير فتاة إيزيدية كانت مختطفة من قبل تنظيم”.

وأضاف أن الفتاة كانت بقبضة داعش منذ اجتياح المدينة، مشيراً الى أنها تبلغ من العمر 17 عاماً وهي تنحدر من منطقة تل قصب في سنجار.

وقال القائدي “وضعنا خطة وآلية أخرى وجديدة بخصوص تحرير المختطفين والمختطفات الايزيديات ومستمرون على تحرير المختطفين رغم كل التحديات”.

ولم يخض في تفاصيل الخطة.

ووصلت الى دهوك في وقت سابق من اليوم فتاة إيزيدية كانت قد حررتها قوات سوريا الديمقراطية من قبضة داعش داخل الأراضي السورية.

وتاجر داعش بالنساء الايزيديات في سوق النخاسة واستعبد الكثير منهم فيما اجبر الأطفال على اعتناق الديانة الإسلامية بالقوة وأعدم الرجال.