حوار مفتوح عن حياة الدرويش المتزهد عيسو دوكو.. في مركز لالش الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

ضمن نشاطات و فعاليات مركز لالش الثقافي و الإجتماعي / الشيخان المستمرة و في عصر يوم الثلاثاء المصادف 2/7/2019 و بحضور عدد من مثقفي المنطقة نظم مركزنا حواراً مفتوحاً عن حياة الدرويش المتزهد عيسو دوكو للسيد فائز خالد شرو الذي أستهل الحوار بنبذة مختصرة عن حياة الدرويش المتزهد المعروف بــ بابه عيسو.

و بعدها سرد أهم كراماته و جولاته و أعماله الدينية في أماكن مختلفة مضافاً إلى ذلك أن المتزهد جاء مع القوالين من قرية شه كريى في حسكة السورية إلى قرية عين سفني في بيت بابت شيخ ناصر و بعدها أنتقل إلى معبد لالش المقدس ثم إلى باعذرة و مكث في بيت شيخ ميرو رشو أحد أجداد السيد فائز خالد ، و من الجدير بالذكر أن المتزهد ولد في النصف الأول من القرن التاسع عشر و في بداية عمره الذي لم يتجاوز الخامسة عشر ظهرت عليه علامات التزهد و الكرم و أنتقل إلى جوار ربه في بداية القرن العشرين في معبد لالش المقدس .