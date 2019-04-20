حوار مفتوح حول عيد رأس السنة الإيزيدية و شەڤ بەرات في مركز لالش / الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

ضمن نشاطاتنا المستمرة و مِنْ أجل إحياء أعياد و مناسبات الإيزيدية و بمناسبة عيد رأس السنة الإيزيدية و شەڤ بەرات نظم مركز لالش الثقافي و الأجتماعي/ الشيخان جلسة حوار في يوم الخميس المصادف 18/4/2019 للسيد جهور مشمة يوسف عضو الهيئة الإدارية لمركزنا و بحضور عدد مِنْ مثقفي المنطقة.

في البداية رحب السيد آزاد مراد حاجي مسؤول المركز بالحضور و بأسم مركزنا قدم التهاني للجميع بمناسبة هذا العيد و بعدها سرد السيد جهور مشمة أهم الجذور التاريخية لهذا العيد و المراسيم و الطقوس تمارس في هذا العيد و كذلك قدم أهم تفاصيل تسمية و عيد شەڤ بەرات و قدسية هذه الليلة لدى الديانة الإيزيدية و قِدَمها مبيناً أن عيد رأس السنة الإيزيدية يصادف أول أربعاء مِنْ شهر نيسان حسب التقويم الشرقي الإيزيدي و عيد شەڤ بەرات يدور طوال العام حسب أكتمال القمر و بعدها فتح باب النقاش أمام الحضور حيث طرحت العديد مِنَ الأسئلة حول العيدين فأجاب عليها السيد جهور مشمة مستنداً إلى الأقوال و السبقات الدينية الإيزيدية مفسراً كل قول و علاقته الوثيقة بالعيد و طقوسه و مراسيمه ، و بعدها بعض الحضور بلعبة كسر البيض بينهم ( هيكانێ ) و في الختام شكر الحضور جهود مركزنا بتنظيمه و إقامتهِ هذهِ النشاطات لإحياء الأعياد و المناسبات ، بأسم مركز لالش الثقافي و الأجتماعي / الشيخان نتقدم بأزكى التهاني و التبريكات إلى العالم أجمع بمناسبة هذين العيدين و نتمنى أنْ يعم السلام و الأمان في أرجاء المعمورة و أنْ يتقبل الخالق دعواتنا و عودة المختطفات و المخطوفين إلى ذويهم سالمين .