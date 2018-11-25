حملة للتشجير من قبل لالش باعدرى ومنظمة iom

اعلام مركز لالش باعدرى

هناك من زرعوا ونحن من واستفاد وهناك من يزرع الان كي تستفاد الاجيال القادمة ,من هذا المنطلق و بتاريخ 14/11/2018 قام كل من مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع باعدرى ومنظمة iom بإقامة حملة لتشجير في باعدرى تزامنا مع الاجواء المناسبة ودرجات حرارة المناسبة والمعتدلة بحضور مسؤول مركز لالش باعدرى وأعضاء الهيئة الادارية للمركز وممثلين عن المنظمة المذكورة .

وسط اجواء التفاؤل بالحياة وتحت شعار هناك من اسعدنا ونحن سنحاول ان نسعد اجيالا اخرى بدات الحملة بتشجير اصنافا متعددة من الاشجار ومن نوعيات ملائمة لهذه الاجواء وشارك في تشجيرها القائمين بالفعالية بالإضافة الى عدد من طلبة اعدادية باعدرى بغية زرع روح حب الحياة في نفوسهم رغم قسوة الحياة ومرارة السنوات السابقة .

بهذه المناسبة اكد مسؤول مركز لالش باعدرى قائلا : ليس فيه شك بان للاشجار الخضراء والأجواء الخلابة في معظم بلدان العالم فوائد صحية ونفسية جمة بالإضافة الى ابراز روح الثقافة احترام البيئة ما يعكسه من ايجابيات جمة للعالم الخارجي او المحيط بنا , واستمر السيد خلات باعدرى مسؤول المركز بقوله نحن في مركز لالش نهدف الى تنويع نشاطاتنا كي تشمل جميع الفئات الاجتماعية في مجتمعنا سواء بشكل مباشر او غير مباشر.

من الجدير بالذكر سبق وان قدم القائمين على هذه الفعالية نشاطات اخرى تمحورت حول مواضيع عدة في باعدرى .