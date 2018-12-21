حقوق الأقليات في المواثيق الدولية تناقش في مركز لالش / الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

بمناسبة إعـــلان الأمــم المتحــدة حقــوق الأقليات القوميــة و الدينية و الإثنية و اللغوية و المناطقية في 18 / 12 / 1992 ، ففي يوم الخميس المصادف 20 / 12 / 2018 نظم مركز لالش الثقافي و الأجتماعي / الشيخان محاضرة حول حقوق الأقليات في المواثيق الدولية بحضور عدد من مثقفي و وجهاء المنطقة للأستاذ ميخائيل بنيامين مدير البرامج في منظمة كابني و عضو مجلس إدارة مركز نينوى لحقوق الأقليات.

في البداية رحب السيد آزاد مراد حاجي مسؤول المركز بالحضور و السيد المحاضر و بعد الترحيب قدم الأستاذ ميخائيل نبذة مختصرة عن مفهوم و حقوق الأقليات في المواثيق الدولية و المراحل التي مرت بها هذه المواثيق و بعدها سرد عدد من الأمثلة حول الموضوع لبعض البلدان التي يقطنها الأقليات و المقارنة بين الأقلية و الأغلبية و المكونات الأصلية في المفاهيم الدولية و بعدها فتح باب النقاش و طرح الأسئلة أمام الحضور و طرحت عدد من الأسئلة من قبل الحضور فأجاب عليها الأستاذ المحاضر مستنداً إلى المواثيق الدولية و توضيحها ، و في الختام شكر الأستاذ ميخائيل بنيامين جهود مركز لالش الثقافي و الأجتماعي / الشيخان لتوفيره الأجواء المناسبة لإقامة مثل هذه المحاضرات و النشاطات .