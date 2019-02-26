فبراير 26, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

حفل ختامي في قاعة لالش (1) في الشيخان

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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حفل ختامي في قاعة لالش (1) في الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

ضمن النشاطات و الفعاليات المستمرة لمركز لالش الثقافي و الأجتماعي / الشيخان ففي يوم الأحد المصادف 24/2/2019 و بالتنسيق مع مركزنا قامت منظمة صوت المسنين و العائلة ( VOP – FAM ) بالحفل الختامي في قاعة لالش ( 1 ) في الشيخان لــ ( 46 ) مشاركة من مخيم الشيخان و مخيم إيسيان و بلان و ألقوش و ختارة و بحضور السيد سردار يحيى قائممقام قضاء الشيخان.

حيث أن هذا الحفل أقيم بعد عدة محاضرات و ورش عمل للمشاركات حول الإنذار المبكر و كيفية تطوير قدراتهن و كيفية تخفيف و معالجة المشاكل المختلفة قد الإمكان ضمن برنامج سفراء السلام ، و الجدير بالذكر أن هذا الحفل تضمن عدة فعاليات كتقديم مسرحية حول طرح مشكلة و معالجتها بالطرق السلمية و بعدها وزعت شهادات تقديرية للمشاركات و في الختام قامت بعض المشاركات كسفيرات السلام بإطلاق عدد من طيور حمام السلام و بعدها شكرت المنظمة جهود و تعاون مركز لالش الثقافي و الأجتماعي / الشيخان لتوفيره الأجواء المناسبة لإنجاح هذا الحفل .

 

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