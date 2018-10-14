حزب ايزيدي مطالباً بتحويل شنكال الى محافظة : بغداد غير قادرة على حماية الايزيديين

قال ان العراق غير قادر على حماية حدوده

باسنيوز/ قال الحزب الايزيدي الديمقراطي إن الحكومة العراقية لا تستطيع حماية أبناء جلدته في مناطقهم ، داعياً في الوقت نفسه الى تحويل مدينة شنكال(سنجار) إلى محافظة.

وشنكال هي موطن الايزيديين وتعرضت لهجوم شنه تنظيم داعش في الـ3 من أغسطس/آب 2014 ارتكب خلاله واحدة من أسوأ الاعمال الوحشية بحق ابناء هذه الأقلية في التاريخ الحديث.

وقال رئيس الحزب الايزيدي حيدر ششو ، إنه لم تعد هناك ثقة لدى الايزيديين من أن القوات العراقية قادرة على حمايتهم من الخطر.

وأضاف ” لا نعتقد أن قوات الأمن العراقية قادرة على حماية الإيزديين في المستقبل ” .

ودعا ششو ، وهو أيضاً قائد قوات إزيديخان ، في مقابلة مع قناة كوردستان 24 طالعتها (باسنيوز) جميع السلطات المعنية إلى تشكيل قوات محلية في المناطق التي تعيش فيها المكونات حتى يتمكنوا من حماية أنفسهم من التهديدات المستقبلية.

وتابع “تحويل شنكال إلى محافظة جديدة من مطالبنا نحن الايزيديين”، مشيرا إلى أنهم يفضلون جعل منطقة سهل نينوى كمحافظة جديدة في العراق.

وأضاف أنه لا يجب حرمان سكان المنطقة من حقوقهم.

وتعهد المسؤول الايزيدي بالعمل على القضية ونقل هذه المطالب إلى المجتمع الدولي والضغط على الحكومة العراقية للموافقة على تحويل شنكال وسهل نينوى الى محافظتين.

وفي حديثه في مؤتمر نظمته الجامعة الأمريكية في كوردستان ومقرها دهوك ، قال ششو إن العراق غير قادر على حماية حدوده.

وأشار إلى أن تركيا تهدد يومياً باجتياح مدينة شنكال وهو أمر ينشر الرعب لدى السكان الايزيديين في المنطقة مما يعرقل عودة النازحين الى ديارهم.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قال مؤخراً إن سنجار تحولت الى قنديل ثانية وقاعدة لحزب العمال الكوردستاني، مشيراً الى ان قواته قد تهاجم المدينة الايزيدية في أي لحظة.