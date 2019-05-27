حريق كبير يشب في حقول الحنطة والشعير بمنطقة سنجار

رووداو- أربيل/ شب حريق كبير في حقول الحنطة والشعير شرقي سنجار وهبت فرق إطفاء الحرائق والمواطنون للسيطرة عليه.

وصرح قائممقام قضاء سنجار، محما خليل، لشبكة رووداو الإعلامية بأن النيران اشتعلت في حقول الحنطة والشعير بمنطقة شرق سنجار ومازالت النيران مشتعلة وتواصل فرق إطفاء الحرائق بالتعاون مع أهالي المنطقة العمل على السيطرة عليها.

وعن أسباب اندلاع الحريق، أشار قائممقام قضاء سنجار إلى أن الفاعل ليس معروفاً بعد وقد بدأت التحقيقات للتعرف على أسباب الحريق.