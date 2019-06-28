يونيو 28, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

حريق في مخيم للنازحين الايزيديين في دهوك

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فى :شؤون ايزيدية
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الخسائر اقتصرت على المادية ..

حريق في مخيم للنازحين الايزيديين في دهوك

اندلع حريق ، اليوم الخميس ، في مخيم “شاريا” للنازحين الايزيديين في دهوك خلّف اضراراً مادية .

المخيم يضم أربعة آلاف خيمة ويقطنه أكثر من 20 ألف نازح .

مدير المخيم هكار محمد امين ، قال لـ(باسنيوز) ان الحريق نتج عن تماس كهربائي ، واندلع في القطاع الرابع من المخيم ، لافتاً الى احتراق 7 خيم وعجلتين تعودان لاثنين من النازحين المقيمين في المخيم .

كما اشار الى ان فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق فور وصولها الى المكان ، وحالت دون انتشاره .

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