الخسائر اقتصرت على المادية ..

حريق في مخيم للنازحين الايزيديين في دهوك

اندلع حريق ، اليوم الخميس ، في مخيم “شاريا” للنازحين الايزيديين في دهوك خلّف اضراراً مادية .

المخيم يضم أربعة آلاف خيمة ويقطنه أكثر من 20 ألف نازح .

مدير المخيم هكار محمد امين ، قال لـ(باسنيوز) ان الحريق نتج عن تماس كهربائي ، واندلع في القطاع الرابع من المخيم ، لافتاً الى احتراق 7 خيم وعجلتين تعودان لاثنين من النازحين المقيمين في المخيم .

كما اشار الى ان فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق فور وصولها الى المكان ، وحالت دون انتشاره .