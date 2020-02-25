جولات ميدانية للتوعية الصحية في بورك

إعلام لالش سنوني

نتيجة تفشي إنفلونزا كورونا (بسبب فايروس كورونا) في الكثير من دول العالم وخصوصا بعدوصولها الى العراق بعد تسجيل الحالة الأولى لطالب جامعي من محافظة النجف الذي كانيدرس في دولة أيران، لذلك قام مركز لالش فرع سنوني ومكاتبه بالتنسيق مع مركز الرعايةالصحية في مجمع بورك بعمل حملة توعية لأهالي المجمع كبرنامج متكامل بحيث يشمل أغلبالعوائل الموجودة حاليا في المجمع المذكور لبيان الأسباب التي تؤدي بسببها لإصابة الأنسانوالأعراض التي تبين في المصاب وايضا حول كيفية الوقاية منه قدر المستطاع وقد بدأها منذ يومالاثنين المصادف 2020/2/24 وقد مثل المركز مشكورا الأستاذ حازم كجو عضو الهيئة العليا لمركزلالش.