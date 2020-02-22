جلسة حوار حول الزيارة الأخيرة لوفد المجلس الروحاني الإيزيدي إلى بريطانيا

إعلام مركز لالش / الشيخان

في يوم الجمعة المصادف 21 / 2 / 2020 نظم مركز لالش الثقافي و الأجتماعي / الشيخان جلسة حوار حول الزيارة الأخيرة لوفد المجلس الروحاني الإيزيدي إلى بريطانيا للسيد كريم سليمان عضو الهيئة العليا لمركز لالش / دهوك و مستشار المجلس الروحاني ،

في البداية قدم السيد كريم شرحاً مفصلاً عن الغرض من هذه الزيارة و التي كانت بدعوة من البارونة إيما نيكلسون عن منظمة عمار البريطانية ، حيث زار الوفد القصر الملكي و اللقاء مع ولي العهد الأمير تشارلز و مجلس اللوردات و البرلمان و كنيسة ويست منستر و جامعة أكسفورد و مكتبتها المركزية و إذاعة bbc الإنكليزية و المعهد الموسيقي و النادي الإصلاحي البريطاني و المركز الثقافي و أستغرقت هذه الزيارة ( 7 ) أيام و قدمت محاضرات من قبل الوفد و عزف الموسيقى الدينية لدى الديانة الإيزيدية ( الدف و الشباب ) و ذلك لتوثيق هذه الموسيقى الدينية و كان الوفد الزائر متكون من رئيس القوالين و عازفي الدف و الشباب و السادة كريم سليمان و جميل سليمان مستشاري المجلس الروحاني و پیر ممو عثمان و بعض من الناجيات.

