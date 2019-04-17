جلسة حوارية حول عيد راس السنة الايزدية (سه ري سال) في مركز لالش بحزاني

إعلام مركز لالش بحزاني

عقد مركز لالش الثقافي والاجتماعي / فرع بحزاني عصر هذا اليوم المصادف 15/4/2019 جلسة حوارية حول عيد سه ري سال راس السنة الايزدية ( چار شمبه سور ) حضرها نخبة من رجال الدين الأفاضل وبعض الشخصيات الثقافية والاجتماعية في المنطقة.

وفِي بداية الجلسة التي أقيمت في داخل المركز رحب السيد رعد طارق الياس رئيس مركز لالش / فرع بحزاني بالحضور متمنيا لهم عيدا سعيدا وان ينعاد على جميع الايزديين بالخير والسؤدد والبركات ، وشرح أهمية اقامة مثل هذه الجلسات الحوارية وخصوصا حول ماهية وفلسفة الديانة الايزدية .. ثم فُتح باب الحوار والنقاش امام الحاضرين حيث في بداية اللقاء قدم سماحة السيد قوال علي رشو شرحا مفصلا عن هذا العيد ومعانيه ودلالاته الدينية مستشهدا ببعض النصوص والأقوال الدينية التي أغنت الجلسة ، بعدها قدم الباحث في الشأن الايزدي السيد مازن الياس خلو شرحا تاريخيا مفصلا ومعمقا عن هذا العيد وربطها ايضا بالنصوص الدينية مبينا البعد التاريخي واوجه التشابه والاختلاف مع باقي الديانات والمعتقدات وما كان يمارس من طقوس في العصور البابلية وغيرها ..

ومن ثم فتح باب الحوار والنقاش امام الجميع حيث عبروا عن آراءهم وافكارهم المختلفة التي اثرت الجلسة بالكثير من الأمور التي لربما كانت غامضة عند البعض ..

ختام الجلسة اثنى جميع الحضور على دور مركز لالش الثقافي والاجتماعي / فرع بحزاني في اقامة مثل هذا المحاضرات والجلسات بين الحين والآخر والتي من شانها الوصول الى العديد من المشتركات الخاصة بالشأن الايزدي وتعريف ماهية واصول وفلسفة الديانة الايزدية العريقة

ختام الجلسة قدم السيد رعد طارق الياس باسمه ونيابة عن الجميع شكره وتقديره الى برلمان وحكومة اقليم كوردستان لاعتبار هذا العيد عطلة رسمية في عموم اقليم كوردستان.