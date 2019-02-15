فبراير 15, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

جلسة حوارية حول عيد خدرلياس في مركز لالش خانك

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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جلسة حوارية حول عيد خدرلياس في مركز لالش خانك

إعلام مركز لالش خانك 
بمناسبة عيد خدرلیاس والذي يصادف الخميس الاول من شهر شباط في التقويم الشرقي قام مركز لالش فرع خانك بأحياء هذا العيد في جلسة حوارية وبحضور نخبة من اعضاء مركز لالش والمثقفين وذلك في يوم الخميس الموافق14 _ 2_ 2019 حول هذا العيد والمراسيم التي تجري فيه .

وفي البداية رحب السيد دخيل نايف بالحاضرين ثم قدم نبذة مختصرة عن هذا العيد ومراسيمه في تراث وميثولوجيا الديانة والمجتمع الايزيدي وقارنها مع تراث الديانات الاخرى وبعد انتهاء حديثه، فتح باب الاسئلة والمناقشات والحوار من قبل الحاضرين مما اضاف جوا وديا لهذه الجلسة.

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