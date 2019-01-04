جلسة حوارية حول عيد بيلندا في مركز لالش خانك

إعلام مركز لالش خانك

بمناسبة عيد بيلندا والذي يصادف في الاسبوع الثاني من الاربعينية الشتوية والذي يوافق في التقويم الغربي في يوم الجمعة 4_1_ 2019،

قام مركز لالش فرع خانك بأحياء هذا العيد (باتزميا جيلكا) في جلسة حوارية وبحضور نخبة من اعضاء مركز لالش وذلك في يوم الخميس 3_ 1_ 2019 تضمن حوارا ونقاشا حول هذا العيد والمراسيم التي تجري فيه مع اشعال النار بيلندا وتوزيع الحلوى.

وفي البداية قدم مام حسن مشكو احد وجهاء عشيرة چیلکا نبذة مختصرة عن هذا العيد ومراسيمه لدى عشيرة چیلکا والتي تستمر سبعة ايام و بعدها قدم السيد دخيل نايف شرحا مفصلا عن سيرة حياة پیری ئالی و کیفیة قدومه الى عشيرة چیلکا وما قام هناك من كرامات ومنذ ذلك الحين تقام مراسيم هذا العيد لدى عشيرة الچیلکا.

ثم قدم السيد شكري رشيد نبذة عن تاريخ عيد بيلندا في تراث وميثولوجيا الديانة والمجتمع الايزيدي وقارنها مع تراث الميثرائية في الشرق القديم.

وبعد انتهاء المحاور الثلاثة عن مراسيم هذا العيد فتح باب الاسئلة والمناقشات والحوار من قبل الحاضرين مما اضاف جوا وديا لهذه الجلسة.