جتو: نولي اهتماما استثنائيا بالناجيات الايزيديات وبضحايا المقابر الجماعية بعموم نينوى

ـ خلال استقباله وفدا من اهالي سنجار

قال الحقوقي سيدو جتو السنجاري، رئيس مجلس محافظة نينوى، انه يولي اهتماما استثنائيا وخاصة بالناجيات الايزيديات من قبضة تنظيم داعش، كما ان ملف المختطفات الايزيديات يحظى بنفس الاهتمام، مشيرا الى ان ضحايا المقابر الجماعية في عموم محافظة نينوى يستحقون الانصاف والتعويض من قبل الحكومة الاتحادية.

جاء ذلك خلال استقبال جتو لوفد ضم نحو 20 فردا من الناجيات الايزيديات ومن ذوي المختطفين والمختطفات وذوي ضحايا المقابر الجماعية من اهالي قضاء سنجار، في داره بمحافظة دهوك، اليوم الثلاثاء المصادف 21/5/2019.

وبعد الترحيب بالوفد الزائر، تحدث بعض اعضاءه عن ابرز المعاناة والهموم التي يعاني منها الناجون والناجيات من قبضة داعش، فضلا عن معاناة ذوي المختطفات الايزيديات وذوي المقابر الجماعية، بعد اجتياح تنظيم داعش الارهابي لقضاء سنجار في مطلع شهر آب/ اغسطس من عام 2014، وطالب الوفد بالمزيد من الاهتمام باوضاعهم جميعا، والعمل على ايصال صوتهم الى الحكومة المحلية في نينوى والى حكومة اقليم كردستان العراق، والى الحكومة الاتحادية فضلا عن المحافل الدولية والمنظمات الانسانية المعنية بالامر.

من جانبه، قال السيد رئيس مجلس محافظة نينوى، ان “ملف الناجيات الايزيديات من قبضة داعش يحظى باهتمام خاص واستثنائي من قبلنا، ونفس الشيء بالنسبة للمختطفين والمختطفات الذين ما زال مصيرهم مجهولا، كما ان مجلس المحافظة يهتم بشدة بذوي ضحايا المقابر الجماعية في سنجار او في جنوب الموصل بل في عموم محافظة نينوى التي ارتكب فيها داعش جرائم بشعة من الاعدامات الجماعية بحق مختلف مكونات نينوى”.

ولفت جتو الى ان “ذوي ضحايا المقابر الجماعية في نينوى والمفقودين ايضا لن ينتظروا الى الابد لمعرفة مصير ابنائهم واماكن وجود رفاتهم، وينبغي بالجهات المختصة الاسراع بالاعلان عن نتائج اعمالهم ونشر اسماء الضحايا”، وتابع “ينبغي انصاف ذوي ضحايا المقابر الجماعية وتعويضهم وان يتم شمولهم بالتعيينات في دوائر الدولة العراقية”.

واكد جتو انه سيستمر ببذل جهوده لايصال اصوات ومطالبات ذوي الناجيات والمختطفين والمختطفات والمفقودين الى الجهات الحكومية المختصة في اربيل وبغداد وايضا الى المحافل الدولية.

اعلام مجلس محافظة نينوى