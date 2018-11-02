جتو: لن نتخلى عن اهلنا في سنجار تحت اي ظروف

ـ نحن وحكومة بغداد لن نتعامل سوى مع الحكومة الشرعية في سنجار

إعلام مجلس محافظة نينوى

ترأس السيد سيدو جتو رئيس مجلس محافظة نينوى، وفدا رفيع المستوى لزيارة قضاء سنجار من اجل عودة حكومته المحلية لممارسة اعمالها في اطار عملية عودة الاستقرار والنازحين والخدمات لعموم قضاء سنجار.

وضم الوفد الزائر السيد عبد القادر سنجاري نائب المحافظ، وعدد من اعضاء مجلس المحافظة، وقائمقام سنجار ورئيس مجلس القضاء فيها، اضافة الى قادة امنيين يتقدمهم اللواء الركن حمد النامس قائد شرطة نينوى، فضلا عن كوكبة من القادة والضباط من مختلف الصنوف الامنية العراقية.

وقبيل الدخول الى مبنى قائمقامية سنجار، تجمهر بضعة عشرات من المواطنين، واعترضوا طريق الوفد الزائر، وبهدف تفويت الفرصة على من يسعى لتعكير الاجواء، ارتاى الوفد الزائر الانسحاب بعد مضي نحو ساعتين من الانتظار.

ثم توجه الوفد الزائر الى مزار شرفدين، حيث كان في استقباله الشخصية الايزيدية قاسم ششو، بمعية العشرات من الوجهاء والشيوخ من اهالي عموم قضاء سنجار، حيث التحق بالوفد الزائر السيد محافظ نينوى نوفل حمادي السلطان.

وفي تصريح خاص الى إعلام مجلس محافظة نينوى قال سيدو جتو رئيس مجلس المحافظة “بعد مطالبات من اهالي سنجار بعودة الحكومة المحلية الى قضاء سنجار والى ناحية الشمال (سنوني)، وبعد عقد اجتماعات متتالية حول هذا الشان، قمنا اليوم بزيارة قضاء سنجار”.

واضاف “لكن كان هنالك تظاهرة من المفترض ان تكون سلمية، ولكن هؤلاء لا يمثلون اهالي سنجار، لكن الشخصيات الذين حضروا الى مزار شرفدين وعددهم بمئات الاشخاص وهؤلاء يمثلون اهالي سنجار ويطالبون بعودة الحكومة المحلية الى سنجار وتوفير الخدمات لاهالي المنطقة، ولن نتخلى اهلنا في سنجار تحت اي ظروف”.

واعتبر جتو ان “ما حصل اليوم لن يدفعنا للتخلى عن اهل سنجار ونحن نقف معهم ومع مطاليبهم المشروعة وسنعمل على خدمتهم ونحن ابناء سنجار، ونحن كحكومة محلية في محافظة نينوى اضافة للحكومة الاتحادية في بغداد لن نتعامل سوى مع الحكومة الشرعية في قضاء سنجار فقط.”

اما السيد محافظ نينوى نوفل حمادي السلطان فقال “ان قدومنا اليوم الى قضاء سنجار هو بداية وخطوة ايجابية لعودة حكومة سنجار المحلية حتى تكون تمهيدا لاعادة النازحين والاستقرار لهذه ىالمنطقة”.

واضاف ان ما حصل اليوم من تظاهرة هي مسالة طبيعية وحق التظاهر مكفول/، ونحن كحكومة نستوعب هكذا حالات”.

ولفت السلطان الى انه “في المرحلة القادمة ستعود حكومة سنجار لمقر عملها”.