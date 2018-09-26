تَذَبَلَ ورودنا في الصحراء

الباحث / داود مراد ختاري

حينما تود ان تنقل الورود من الجبل الى الصحراء فأنك على يقين بان تلك الورود ستذبل لا محال، وهكذا كان حال أطفالنا بعمر الورود عندما اختطفوا من قبل الصحراويين بعقليتهم المتخلفة من جبل شنكال، تم أخذهم من أمهاتهم وأدخلوهم في معسكرات التدريب وعمليات انتحارية والبعض منهم باعوا كعبيد في الأسواق ونحر مجموعة لرفضهم تعليمات الدواعش.

أخذوني من الوالدة عندما كنا في سجن بادوش/ غرب الموصل و حينها كان عمري (12) سنة ثم عادوني اليها بعد فترة في قرية كسر المحراب / جنوب قضاء تلعفر، وحينما نقلنا الى حي الخضراء داخل فضاء تلعفر اخذوني من العائلة أيضاً وبقينا ستة اشهر في مدرسة تلعفر كنا (100) طفل ايزيدي ثم نقلونا الى الموصل وأخذونا (27) الى مدينة الرقة السورية ثم معسكر (حما) وجاء (7) أطفال بعد أخذهم من أمهاتهم داخل سوريا ووزعونا بعد اكمال الدورة التدريبية .

سألت الناجي (علو عمر علو / تولد 2002- تل قصب) مجموعة من الأسئلة :

– بما ان جميع أطفال الدورة هم من ايزيدية شنكال هل كنتم تتحدثون بلغة الأم أم باللغة العربية ؟

– اللغة العربية هي كانت الرسمية ولا يجوز التحدث بلغة أخرى، ولكن في بعض الأحيان عند الاستراحة كنا نتحدث باللغة الكوردية على انفراد .

– هل شاركتم كمقاتلين في جبهات القتال ؟

– بالتأكيد من لم يشارك معهم مصيره النحر، شاركت في معركة الديرزور، ومن ثم في معركة قرية (غريبة) / الحسكة بالقرب من صور، أخذنا منهم ربية وعندما انسحبنا منها تم قصفنا بالطائرات وقتل منا (10) أشخاص

– هل رأيتم الخليفة ابو بكر البغدادي ؟

– قال أحد الاصدقاء كان في تلعفر وعندما انسحبنا منها كان معنا ومحاط بمجوعة من الحراس.

– من كان ينوب عنه في الخطب والاوامر؟

– كان العدناني الناطق الرسمي باسم الخليفة وبعد مقتله تم تعين حسن المهاجر.

– كيف كنتم تقضون اوقات الاجازة ؟

– كان لنا مقر باسم (مقر السنجاريين) في قرية (مو حسن ) بالقرب من الميادين، كنا نقضي مدة تمتعنا بالإجازة هناك ، وكان المسوؤل عن المقر (ابو خديجة – حجي اسماعيل -)

– كم كانت مدة الاجازة ؟

– كل اربعة أيام في الواجب نمنح يومين استراحة .

– ما مقدار الراتب الشهري لكل مقاتل ؟

– بالعملة السورية (20) الف ليرة وتعادل (60000) ستون الف دينار عراقي – (50 $ دولار) .

– يبدو ان جغرافية دولة التنظيم الداعشي قد تقلص ؟

– لم تبقَ تحت سيطرتهم الا (هجين، شعافة وسوسة) بعد ان فقدوا مؤخراً مدينة (دشيشة)

– كيف كانت الحالة الامنية ؟

– قصف مستمر من قبل الطائرات، ولا يجوز الانارة ليلاً ، ذات يوم خرج أحد مقاتلينا بالدراجة البخارية واستعمل المصباح لإنارة الطريق وحينما وصل الى داره قصفته الطائرات وقتل جميع افراد أسرته وبعدها قصفت طائرة مقر المنطقة وقتل (12) داعشياً .

– لماذا تركتم الدولة الداعشية، هل بسبب انهيارها عسكرياً وفقدانها جميع المناطق ؟

– نتيجة تردي وضع الأمني وأدركنا سنفقد بقية المناطق المسيطرة عليها، وسنلتجأ الى الصحراء والاختباء في الجحور ، لذا قررنا مع اثنان من زملاءنا (برزان نواف وشقيقه) على الاتصال بالاهل وتم انقاذنا .

– كانت عملية الخروج من مناطقهم سهلة ؟

– حاليا هناك افلات أمني لدى الدواعش وعملية الهروب مستمرة لان الجميع يدركون بان هذه الدولة ستفقد جميع اراضيها المسيطرة عليها .

– كنتم مجموعة كبيرة من أطفال الايزيدية تدربتم في معسكرات التدريب، وفقد العديد منهم أرواحهم ؟

– الكثير فقدوا ارواحهم أما في المعارك وقصف الطائرات أو اجبارهم في عمليات انتحارية .

– من هم الذين فقدوا ارواحهم في عمليات انتحارية ؟

– الكثير فقدوا ارواحهم أما في المعارك وقصف الطائرات أو اجبارهم في عمليات انتحارية .

– كم عدد الذين فقدوا ارواحهم في عمليات انتحارية ؟

– ثلاثة انتحروا في الموصل وثلاثة آخرين انتحروا في سوريا

– ومن هم الذين قتلوا نتيجة قصف الطائرات ؟

– صديق لنا عند انسحابنا قصفتنا الطائرات بين الصلاحية وابو الكمال

– شخص قصفته طائرة بالقرب من غريبة –

– المكنى (ابو علاء) قتل بالقصف في سوريا

– المكنى (عمر فاروق) قتل في الدشيشة وكان مصاباً لفترة وتم معالجته في الحسكة بدون علم اليبكة ثم عاد وقتل برمانة يدوية وشاهدت جثته .

– يقال مجموعة من أطفالنا قتلوا في الرقة نتيجة قصف الطائرات ؟

– نعم قتل (10) من شباب الايزيدية بعمر الزهور نتيجة القصف في الرقة .