يناير 18, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

توزيع 43 سلة غذائية في مركز لالش الشيخان

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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توزيع 43 سلة غذائية في مركز لالش الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

نظـراً لصعوبـة المعيشـة التـي يعانـي منهـا المهجريـن و مـن أجـــل التخفيـف مـن معاناتهـم و ضمـن النشاطـات و الفعاليات المستمـرة لمركـز لالش الثقـافـي و الإجتماعـي / الشيخان

ففـي يـوم الجمعة المصادف 17 / 1 / 2020 قـام كــل مـن السيـد دارا رشيـد بـرو و السيد سليمـان داود باقسـري القاطنيـن فــي السويـد بإرسـال ( 43 ) سلـة غذائيـة متكـونـة مـن ( 5 ) مـن المـواد الغذائيـة عــن طريـق السيـد هـارون رشيـد بـرو و بالتنسيـق مـع مركز لالش / الشيخـان و بتغطية مـن قنـاة كـوردستان الفضائيـة وزعـت هـذه السـلات الغذائيـة علـى ( 43 ) من العوائل المهجرة من روزئافا القاطنين في مركز قضاء الشيخان في بناية مركز لالش / الشيخان و بسبب تفشي الإرهاب في مناطقهم هربت هذه العوائل مـن ديارهـم و هجـرت و تركت كـل مـا يملكـون فـي سوريـا و عـانت مـن الفقـر و صعوبة المعيشة و حرمانهم من أبسط حقوقهم ، حيث شكرت هـذه العوائل جهـود السيديـن دارا رشيـد بـرو و سليمـان داود باقسـري لتقديمهمـا هــذه المساعدات لهـم كما شكـرت جهـود مركز لالش / الشيخان لتعاونه مـع المنظمات و الجهات لتقديم المساعدات للمهجرين و بدروه شكر مركز لالش / الشيخان جهود السيدين داراو سليمان ، و من الجدير بالذكر قال السيد هارون رشيد برو أنهم مستعدين لتقديم مساعدات أكثر لهذه العوائل .

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