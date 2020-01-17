توزيع 43 سلة غذائية في مركز لالش الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

نظـراً لصعوبـة المعيشـة التـي يعانـي منهـا المهجريـن و مـن أجـــل التخفيـف مـن معاناتهـم و ضمـن النشاطـات و الفعاليات المستمـرة لمركـز لالش الثقـافـي و الإجتماعـي / الشيخان

ففـي يـوم الجمعة المصادف 17 / 1 / 2020 قـام كــل مـن السيـد دارا رشيـد بـرو و السيد سليمـان داود باقسـري القاطنيـن فــي السويـد بإرسـال ( 43 ) سلـة غذائيـة متكـونـة مـن ( 5 ) مـن المـواد الغذائيـة عــن طريـق السيـد هـارون رشيـد بـرو و بالتنسيـق مـع مركز لالش / الشيخـان و بتغطية مـن قنـاة كـوردستان الفضائيـة وزعـت هـذه السـلات الغذائيـة علـى ( 43 ) من العوائل المهجرة من روزئافا القاطنين في مركز قضاء الشيخان في بناية مركز لالش / الشيخان و بسبب تفشي الإرهاب في مناطقهم هربت هذه العوائل مـن ديارهـم و هجـرت و تركت كـل مـا يملكـون فـي سوريـا و عـانت مـن الفقـر و صعوبة المعيشة و حرمانهم من أبسط حقوقهم ، حيث شكرت هـذه العوائل جهـود السيديـن دارا رشيـد بـرو و سليمـان داود باقسـري لتقديمهمـا هــذه المساعدات لهـم كما شكـرت جهـود مركز لالش / الشيخان لتعاونه مـع المنظمات و الجهات لتقديم المساعدات للمهجرين و بدروه شكر مركز لالش / الشيخان جهود السيدين داراو سليمان ، و من الجدير بالذكر قال السيد هارون رشيد برو أنهم مستعدين لتقديم مساعدات أكثر لهذه العوائل .