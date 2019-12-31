توزيع 40 مدفئة و 800 لتر من النفط الأبيض في مركز لالش / الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

من أجل الحصول على دفء بسيط و الحماية من الشتاء البارد و ضمن النشاطات و الفعاليات المستمرة لمركز لالش الثقافي و الإجتماعي / الشيخان و دعماً للمهجرين من ڕۆژئاڤا

و للتخفيف من معانتهم و نظراً لظروفهم المعيشية الصعبة التي يمــرون بها و لأنهم لا يحصلون على حصص النفط الأبيض في المنطقة ففــي يــوم الإثنين المصادف 30/12/2019 قامت مؤسسة ژیان لحقوق الإنسان فرع ألقوش و بالتنسيق مع مركز لالش الثقافي و الأجتماعي / الشيخان و بمساعدة إدارة مخيم إيسيان للنازحين بتوزيع 40 مدفئة و 800 لتر من النفط الأبيض على 40 من العوائل المهجرة من ڕۆژئاڤا القاطنين في قضاء الشيخان و لكل عائلة مدفئة نفطية و 20 لتر من النفط الأبيض في بناية مركز لالش / الشيخان، حيث أن هذه العوائل هربوا من بطش الحروب و المعارك و العنف و الإرهاب المتفشي في المنطقة و لا سيما في سوريا، و بعد الإتمام من توزيع هذه المساعدات شكرت هذه العوائل كادر مؤسسة ژیان لحقوق الإنسان و جهود مركز لالش / الشيخان و بدوره شكر مركز لالش / الشيخان القائمين بهذا العمل الإنساني لما بذلوه من جهود و تقديم المساعدات للمهجرين.