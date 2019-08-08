توزيع 30 سلة غذائية في مركز لالش / الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

ضمن النشاطات و الفعاليات المستمرة لمركز لالش الثقافي و الإجتماعي / الشيخان ففي يوم الخميس المصادف 8 / 8 / 2019 منظمة TNF الأمريكية و بالتنسيق مع مركز لالش / الشيخان قامت بتوزيع ( 30 ) سلة غذائية متكونة من ( 15 ) مادة عذائية جافة للعوائل المهجرة من عفرين القاطنين في مركز قضاء الشيخان في بناية مركزنا من أجل التخفيف من معاناتهم لأن بعد الهجرة عانت هذه العوائل من الفقر و صعوبة المعيشة.

حيث شكر رئيس مركز لالش / الشيخان أعضاء هذه المنظمة لتقديمهم هذه المساعدات لهذه العوائل الفقيرة كما شكرت هذه العوائل المنظمة و مركز لالش و بدورها شكرت المنظمة جهود مركز لالش / الشيخان لتعاونه الدائم مع المنظمات و توفير الأجواء المناسبة لتقديم المساعدات للنازحين و المهجرين.