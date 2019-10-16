أكتوبر 17, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

توزيع 30 سلة غذائية في مركز لالش الشيخان

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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توزيع ( 30 ) سلة غذائية في مركز لالش / الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

ضمن النشاطات و الفعاليات المستمرة لمركز لالش الثقافي و الإجتماعي / الشيخان ففي يوم الأربعاء المصادف 16 / 10 / 2019 منظمة Malak . helpe الألمانية و بالتنسيق مع مركز لالش / الشيخان قامت بتوزيع ( 30 ) سلة غذائية متكونة من مواد غذائية جافة للعوائل المهجرة من سوريا القاطنين في مركز قضاء الشيخان في بناية مركز لالش / الشيخان من أجل التخفيف من معاناتهم لأن بعد الهجرة هذه العوائل تركت خلفهم كل ما يملكون في سوريا هاربين من الإرهاب و عانت من الفقر و صعوبة المعيشة ، حيث شكرت هذه العوائل جهود أعضاء هذه المنظمة لتقديمهم هذه المساعدات كما شكرت المنظمة جهود مركز لالش / الشيخان لتعاونه معها .

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