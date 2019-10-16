توزيع ( 30 ) سلة غذائية في مركز لالش / الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

ضمن النشاطات و الفعاليات المستمرة لمركز لالش الثقافي و الإجتماعي / الشيخان ففي يوم الأربعاء المصادف 16 / 10 / 2019 منظمة Malak . helpe الألمانية و بالتنسيق مع مركز لالش / الشيخان قامت بتوزيع ( 30 ) سلة غذائية متكونة من مواد غذائية جافة للعوائل المهجرة من سوريا القاطنين في مركز قضاء الشيخان في بناية مركز لالش / الشيخان من أجل التخفيف من معاناتهم لأن بعد الهجرة هذه العوائل تركت خلفهم كل ما يملكون في سوريا هاربين من الإرهاب و عانت من الفقر و صعوبة المعيشة ، حيث شكرت هذه العوائل جهود أعضاء هذه المنظمة لتقديمهم هذه المساعدات كما شكرت المنظمة جهود مركز لالش / الشيخان لتعاونه معها .