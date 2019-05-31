توزيع 26 سلة غذائية وصحية في مركز لالش / الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

في يوم الخميس المصادف 30 / 5 / 2019 قامت مؤسسة جيان و بالتنسيق مع مركز لالش الثقافي و الأجتماعي / الشيخان و بحضور مسؤول و أعضاء الهيئة الإدارية لمركزنا بتوزيع ( 26 ) سلة غذائية و صحية متكونة من ( 22 ) مادة لـ ( 26 ) عائلة مهجرة من عفرين السورية القاطنين في مركز قضاء الشيخان في قاعة مركز لالش و ذلك لحاجتهم الماسة إليها و للتخفيف من معاناتهم.

حيث أبدت المؤسسة أستعدادها لتقديم كافة المساعدات الصحية و الطبية بشكل عام لهذه العوائل ، و في الختام شكرت هذه العوائل جهود المؤسسة لما تقدمه من مساعدات ، و من جهتها شكرت المؤسسة جهود مركز لالش / الشيخان لتعاونه معها من أجل خدمة و تقديم المساعدات للعوائل المهجرة .