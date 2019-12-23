توزيع نحو 450 قطعة من الملابس الشتوية في لالش الشيخان

توزيع أكثر من ( 450 ) قطعة من الملابس الشتوية في مركز لالش / الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

ضمن النشاطات و الفعاليات المستمرة لمركز لالش الثقافي و الإجتماعي / الشيخان و دعماً للمهجرين و للتخفيف من معانتهم و نظراً لظروفهم المعيشية الصعبة التي يمرون بها

ففي يوم السبت المصادف 21 / 12 / 2019 قام كل من البيت الإيزيدي في بانستوف في ألمانيا و منظمة إيزيدخان إنترناشيونال آيد ( منظمة الصحة و المجتمع الإيزيدي العالمي ) في بليفيلد – ألمانيا و بالتنسيق مع مركز لالش الثقافي و الأجتماعي / الشيخان بتوزيع أكثر من ( 450 ) قطعة من الملابس الشتوية المتنوعة على ( 85 ) طفلاً و من كلا الجنسين من أطفال العوائل المهجرة من روزئافا في بناية مركز لالش / الشيخان و اللذين يقطنون في الشيخان و ذلك من أجل زرع البسمة على وجوه هؤلاء الأطفال الأبرياء اللذين هربوا من الحروب و المعارك و العنف و الإرهاب الذي يحدث في سوريا ، و بعد الإتمام من توزيع هذه الملابس شكرت هذه العوائل البيت الإيزيدي و المنظمة و جهود مركز لالش / الشيخان و بدوره شكر مركز لالش / الشيخان القائمين بهذا العمل الإنساني لما بذلوه من جهود و تقديم المساعدات للمهجرين .