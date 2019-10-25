توزيع مواد غذائية في مركز لالش / الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

مِنْ أجل مساعدة المهجرين و النازحين و التخفيف مِنْ معاناتهم و لأنهم يمرون بظروف مالية و معيشية صعبة و ضمن النشاطات و الفعاليات المستمرة لمركز لالش الثقافي و الإجتماعي / الشيخان ففي يوم الأربعاء المصادف 23 / 10 / 2019 منظمة نرويجية و بالتنسيق مع مركز لالش / الشيخان

قامت بتوزيع مساعدات تضمنت مواد غذائية جافة لـخمسة و ثلاثون عائلة مهجرة من عفرين القاطنين في مركز قضاء الشيخان و التي وزعت في بناية مركز لالش / الشيخان ، علماً أن هذه المنظمة تعهدت بإستمرار تقديم المساعدات للمهجرين و النازحين ، حيث شكرت هذه العوائل جهود أعضاء هذه المنظمة لتقديمهم هذه المساعدات كما شكرت المنظمة جهود مركز لالش / الشيخان لتعاونه معها .