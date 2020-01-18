توزيع ملابس شتوية و ألعاب الأطفال في مركز لالش الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

في يوم السبت المصادف 18/1/2020 و ضمن النشاطات و الفعاليات المستمرة لمركز لالش الثقافي و الإجتماعي / الشيخان و دعماً للمهجرين و للتخفيف من معانتهم و نظراً لظروفهم المعيشية الصعبة التي يمرون بها و نحن في فصل الشتاء القارص

قامت منظمة ROADS OF SUCCESS الطرق إلى النجاح الأمريكية و بالتنسيق مع مركز لالش الثقافي و الأجتماعي / الشيخان و إدارة مخيم إيسيان للنازحين و بتغطية إعلامية من قناة كوردستان الفضائية بتوزيع ملابس شتوية متنوعة و ألعاب الأطفال على ( 43 ) عائلة من العوائل المهجرة من ڕۆژئاڤا في قاعة مركز لالش / الشيخان ، و بعد الإتمام من توزيع هذه الملابس و الألعاب شكرت هذه العوائل كادر المنظمة و جهود مركز لالش / الشيخان و بدوره شكر مركز لالش / الشيخان كادر المنظمة لما بذلوه من جهود و تقديم المساعدات للمهجرين .