توزيع مساعدات مالية لطلبة المعاهد و الكليات في الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

بتوجيه مِنَ السيد شيخ شامو رئيس الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي و الأجتماعي / دهوك و ضمن البرنامج الشهري المستمر للهيئة العليا لمركز لالش لدعم الطلبة النازحين،

وفي يوم الإثنين المصادف 3/12/2018 و بعد الترحيب بوفد الهيئة العليا و الطلبة مِنْ قِبَلْ السيد آزاد مراد حاجي مسؤول مركز لالش / الشيخان بلغ السيد جعفر سمو المسؤول الإعلامي للهيئة العليا / دهوك سلام و تحيات السيد شيخ شامو إلى الطلبة و بعدها تم توزيع مساعدات مالية لـ 32 طالب و طالبة المعاهد و الكليات في قضاء الشيخان في قاعة مركز لالش / الشيخان و بعد ذلك أكد ألسيد جعفر سمو على دعم مركز لالش للطلبة بشكل مستمر و الوقوف على أبرز المشاكل و المعوقات التي يواجهونها و إيجاد الحلول الممكنة لها من نقل و الدعم المادي و غير ذلك.

و في الختام شكر الطلاب جهود مركز لالش و الدعم اللامحدود الذي يقدمه لشريحة الطلبة .