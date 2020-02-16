توزيع النفط الأبيض في مركز لالش / الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

للمرة الثالثة و بالتنسيـق مـع مـركز لالش الثقافي و الإجتماعـي / الشيخـان ففي يوم الأحد المصادف 16 / 2 / 2020 تبرع السيدان دارا رشيد برو و سليمان داود باقسري القاطنين في السويد بكمية من النفط الأبيض لـ (43) عائلة مهجرة من عفرين القاطنين في قضاء الشيخان و بحضور السيد هارون رشيد برو شقيق المتبرع السيد دار رشيد برو.

و من الجدير بالذكر أن المتبرعين قدما ( 43 ) سلة غذائية مكونة مـن ( 5 ) مواد غذائية و النفط الأبيض لهذه العوائل و شكرت هـذه العوائل جهـود السيديـن المتبرعين لتقديمهمـا هـذه المساعدات لهـم كما شكرت جهـود مركز لالش / الشيخان لتعاونه مع المنظمات و الجمعيات الخيرية و الشخصيات لتقديم المساعدات للمهجرين و بدروه شكر مركز لالش / الشيخان جهودهما لتبرعهما بهذه المساعدات.