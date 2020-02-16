فبراير 17, 2020

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

توزيع النفط الأبيض في مركز لالش / الشيخان

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
اترك تعليق
60 مشاهدة

توزيع النفط الأبيض في مركز لالش / الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

للمرة الثالثة و بالتنسيـق مـع مـركز لالش الثقافي و الإجتماعـي / الشيخـان ففي يوم الأحد المصادف 16 / 2 / 2020 تبرع السيدان دارا رشيد برو و سليمان داود باقسري القاطنين في السويد بكمية من النفط الأبيض لـ (43) عائلة مهجرة من عفرين القاطنين في قضاء الشيخان و بحضور السيد هارون رشيد برو شقيق المتبرع السيد دار رشيد برو.

و من الجدير بالذكر أن المتبرعين قدما ( 43 ) سلة غذائية مكونة مـن ( 5 ) مواد غذائية و النفط الأبيض لهذه العوائل و شكرت هـذه العوائل جهـود السيديـن المتبرعين لتقديمهمـا هـذه المساعدات لهـم كما شكرت جهـود مركز لالش / الشيخان لتعاونه مع المنظمات و الجمعيات الخيرية و الشخصيات لتقديم المساعدات للمهجرين و بدروه شكر مركز لالش / الشيخان جهودهما لتبرعهما بهذه المساعدات.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.