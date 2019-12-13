توزيع الملابس الشتوية في مركز لالش / الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

دعماً للمهجرين و للتخفيف من معانتهم و نظراً للظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها قامت كل من منظمة حمورابي لحقوق الإنسان HHRO و منظمة التضامن المسيحي CSI و بالتنسيق مع مركز لالش الثقافي و الأجتماعي / الشيخان في يوم الجمعة المصادف 13 / 12 / 2019 بتوزيع ( 70 ) قطعة من الكسوة الشتوية على أطفال العوائل المهجرة من ڕۆژئاڤا في بناية مركز لالش / الشيخان والذين يقطنون في الشيخان

و ذلك من أجل زرع البسمة على وجوه هؤلاء الأطفال الأبرياء اللذين هم دائماً أولى ضحايا الحروب و المعارك و العنف و الإرهاب ، و بعد الإتمام من توزيع هذه الملابس شكرت هذه العوائل كادر المنظمتين و جهود مركز لالش / الشيخان و بدوره شكر مركز لالش / الشيخان كادر المنظمتين لما بذلوه من جهود و تقديم المساعدات للمهجرين.