توزيع الدفعة الأولى من منحة الناجيات الايزيديات

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين في الحكومة الاتحادية استكمال صرف الدفعة الأولى من المنحة المالية المخصصة للكورديات الايزيديات الناجيات من تنظيم داعش الارهابي.

ونقل بيان للوزارة اليوم السبت 28/6/2019، عن مديرة قسم ممثلية الوزارة في اقليم كوردستان عالية البزاز ان منحة المليونين دينار شملت 97 ناجية ايزيدية كوجبة اولى.

وأوضحت البزاز أن “التوزيع اقيم في مقر فرع الوزارة في دهوك من قبل اللجنة التي اوعز وزير الهجرة والمهجرين نوفل موسى بتشكيلها لتوزيع المنحة على جميع الناجيات خلال فترة ٢٥ يوما، معتبراً ان المبلغ المقدم لهن يعد دافعا معنويا بسيطا لما لاقين من انتهاك واضطهاد لحق بهن من جراء تنظيم داعش الارهابي”.

واشارت البزاز الى ان “اللاتي شملن من الناجيات الايزيديات 899 ايزيدية”، لافتة الى ان “الباقيات (802) ايزيدية سيستلمن المنحة تباعا في الايام القليلة القادمة من الاسبوع المقبل”.

وكانت اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين قررت دعم النساء الناجيات من الايزيديات وغيرهن اللواتي كن بقبضة تنظيم داعش الارهابي وتعهدت بتقديم المساعدات اللازمة لهن ومنحة مالية قدرها مليوني دينار لكل ناجية .