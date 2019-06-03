تكريم ٥١ طالبا من قبل لالش شنكال في مخيم جم مشكو

تكريم ٥١ طالبا من قبل مركز لالش شنكال في مخيم جم مشكو

إعلام لالش شنكال

في يوم الاحد المصادف ٢/٦/٢٠١٩ و ضمن برنامجه في دعم الطلبة و العملية التعليمية و بمناسبة انتهاء السنة الدراسية و ظهور نتائج الدراسة العربية أقام مركز لالش شنكال و مكاتبه بالتعاون مع إدارة اعدادية جم مشكو للدراسة العربية إحتفالية لتكريم الطلبة الأوائل .

حيث تم تكريم 51 طالبا و طالبة بشهادات تقديرية. كم تم تكريم إدارة الاعدادية أيضا من قبل المركز تثمينا للدور الرائد و المتميز.

من جانبها ثمنت إدارة المدرسة هذه الزيارة و الاهتمام بالجانب التعليمي و تمنوا لمركز لالش شنكال دوام التوفيق والنجاح.