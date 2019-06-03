يونيو 03, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

تكريم ٥١ طالبا من قبل لالش شنكال في مخيم جم مشكو

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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تكريم ٥١ طالبا من قبل مركز لالش شنكال في مخيم جم مشكو

إعلام لالش شنكال

في يوم الاحد المصادف ٢/٦/٢٠١٩  و ضمن برنامجه في دعم الطلبة و العملية التعليمية و بمناسبة انتهاء السنة الدراسية و ظهور نتائج الدراسة العربية أقام مركز لالش شنكال و مكاتبه بالتعاون مع إدارة اعدادية جم مشكو للدراسة العربية إحتفالية لتكريم الطلبة الأوائل .

حيث تم تكريم 51 طالبا و طالبة بشهادات تقديرية. كم تم تكريم إدارة الاعدادية أيضا من قبل المركز تثمينا للدور الرائد و المتميز.

من جانبها ثمنت إدارة المدرسة هذه الزيارة و الاهتمام بالجانب التعليمي و تمنوا لمركز لالش شنكال دوام التوفيق والنجاح.

 

 

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