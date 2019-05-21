تكريم طلبة سينا القديمة

إعلام لالش سنوني

ضمن المهام التي حملها مركز لالش على عاتقه في مجال التربية والتعليم موسمياً وسنوياً، فقد قام مركز لالش فرع سنوني ومكاتبه في يوم الثلاثاء المصادف 2019/5/21 بتقديم الشهادات التقديرية لإدارة مدرسة سينا القديمة الأساسية للدراسة الكوردية والواقعة في قرية سينا القديمة التابعة لمجمع شاريا وكذلك المحاضرين غير المتعيين فيها بالإضافة الى الطلبة الأوائل بمناسبة توزيع النتائج النهائية للعام الدراسي الحالي 2019/2018 بحضور البعض من أولياء أمور الطلبة.

وقد قدم الأستاذ أحمد علو مدير المدرسة بأسم أدارة مدرستهم والهيئة التعليمية وأولياء أمور الطلبة جل شكرهم وتقدير لمركز لالش الداعمة وبشكل مستمر وأستثنائي لدعم التعليم.