تكريم الطلبة الأوائل في مخيم ايسيان

إعلام لالش شنكال

في يوم الاثنين الموافق 17/2/2020 وتكملة للواجب الملقى على عاتق مركز لالش بدعم الطلبة والمدارس والوقوف معهم وتشجيعهم على الاستمرار في الدوام

وبعد ظهور نتائج امتحانات نصف السنة للدراسة العربية، زار ممثل مركز لالش شنكال و مكاتبه إلى إدارة اعدادية مخيم ايسيان المختلطة للنازحين للوقوف على سير العملية التعليمية وخلال هذه الزيارة تم تكريم الطلبة المتفوقين في الاعدادية .

من جانبها قدمت ادارة المدرسة شكرها وتقديرها إلى مركز لالش شنكال ومكاتبه على دعمهم المتواصل للعملية التربوية في مدارس النازحين في المخيمات.