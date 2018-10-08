أكتوبر 08, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

تقرير مصور عن اليوم الاول من عيد جما 2018

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية
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تقرير مصور عن اليوم الاول من عيد جما 2018

لقمان سليمان – شبكة لالش الاعلامية /معبد لالش

تقام مراسيم عيد جما في لالش ولمدة سبعة ايام ، من 7 لغاية 13 تشرين الاول الغربي ، ويقصد ابناء الديانة الايزدية معبد لالش المقدس من كافة الارجاء وعلى شكل مجاميع ،

وهذه السنة هي اول سنة تقام مراسيم العيد بعد اجتياح تنظيم داعش لمناطق الايزدية في منطقة شنكال وباشيك وبحزان في 3 أب 2014 ، وكان قرار امير الايزدية وبابا شيخ والمجلس الروحاني الايزدي ان تقام مراسيم كل الاعياد الدينية في معبد لالش ، ومنها عيد جما .
صور من اليوم الاول:

 

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