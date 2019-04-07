تقديم مشروع قانون إلى البرلمان بشأن الناجيات الإيزيديات من داعش

وكالات/ أكدت رئاسة الجمهورية، انها قامت بإرسال مشروع قانون الناجيات الأيزيديات الى مجلس النواب، لغرض مناقشته واقراره، حيث يشمل المشروع جميع النساء الأيزيديات اللواتي اختطفن من قبل عناصر داعش في حزيران 2014.

وبحسب الوثائق الصادرة عن مكتب الرئاسة، اليوم الأحد، 7 نيسان 2019، فان “مشروع القانون يشمل النساء الايزيديات اللواتي اختطفن من قبل داعش بعد 10حزيران 2014 وتحررن بعد ذلك، وهو يهدف الى تعويض الناجيات ماديا ومعنويا، وتأهيلهن ورعايتهن”، كما يهدف مشروع القانون الى “اعتماد الوسائل الكفيلة لدمج الناجيات في المجتمع وإعادة تأهيل البنى التحتية لمناطقهن”.

وجاء في المشروع الذي أرسل الى مجلس النواب بتاريخ 28 آذار الماضي، انه يقترح “تأسيس مديرية عامة لرعاية شؤون الناجيات ترتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، يكون مقرها في محافظة نينوى، تتولى إحصاء واعداد بيانات الناجيات وتقديم الرعاية اللازمة وتوفير الملاذ الامن والسكن الملائم لإيوائهن، وايجاد فرص التحصيل العلمي للناجيات وابنائهن وتأمين فرص العمل والتشغيل لتمكينهن من تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، وفتح مراكز وعيادات صحية لمعالجتهن وتأهيلهن من الناحية النفسية والاجتماعية والمهنية”.

ووفقا لمشروع القانون، فإن “المديرية تعالج الأوضاع القانونية للأطفال المولودين من الأمهات الناجيات، ومنح مشروع القانون للناجية المشمولة بأحكام هذا القانون راتبا شهريا لا يقل ضعف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، فضلا عن منحها قطعة ارض سكنية استثناء من احكام القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) او وحدة سكنية مجانا”.

كما يجيز مشروع القانون للمشمولين به “العودة الى الدراسة استثناء من شرط العمر والمعدل، على ان تعطى لها الأولوية في التعيين بالوظائف العامة”، فضلا عن اعتبار يوم 3 آب من كل عام يوما وطنيا للتعريف بما وقع على الايزيديين من جرائم .

وينص مشروع القانون على “عدم شمول مرتكبي جريمة اختطاف وسبي الايزيديات باي عفو عام أو خاص، ولا تسقط عنهم العقوبة المقررة قانونا وتلتزم الجهات القضائية والإدارية بمتابعة القبض على الفاعلين والشركاء في ارتكاب تلك الجرائم وتطبيق احكام القانون”.

واعتبر المشروع “الجرائم التي تعرضت لها الناجيات جرائم إبادة جماعية للتعريف بها لدى المحافل والمنظمات الدولية المختصة وإقامة الدعوى الجنائية ضد مرتكبيها”.