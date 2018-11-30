تعزية ومواساة بوفاة الزميل سليمان علي شمو المعروف بـ (سليمان رشكاني)

ببالغ من الحزن والآسى تلقينا في صباح هذا اليوم الخميس المصادف 2018/11/29 خبر وفاة الأخ والزميل سليمان علي شمو المعروف بـ (سليمان رشكاني) أثر مرض عضال، لذا بأسم كافة منتسبي مركز لالش فرع سنوني ومكاتبه نتقدم بتعازينا القلبية لذوي وزملاء وأصدقاء الفقيد متذرعين للرب بأن يرحمه ويسكنه فسيج جناة الخلد.

المرحوم كان من أقدم منتسبي مركز لالش وكاتباً قديراً منذ عشرات السنوات، كما كان مراسلاً لقناة كوردستان تي في وله باع طويل في كافة المحافل الثقافية في شنكال خاصة وفي كوردستان عموماً.

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