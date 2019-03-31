تسليم 3 نساء إيزيديات كنَّ مختطفات من قبل تنظيم داعش الى المجلس الروحاني الإيزيدي الأعلى

رووداو – أربيل/ سلم البيت الإزيدي بكوردستان سوريا، اليوم الأحد، ثلاث إزيديات كنَّ مختطفات من قبل عناصر تنظيم داعش في 2014، إلى أعضاء من المجلس الروحاني الإزيدي الأعلى لإعادتهن لذويهن.

وأفاد البيت الإزيدي في بيان له، إطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، أنه “بالتنسيق مع المجلس الروحاني ومكتب علاقات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ومجلس عوائل الشهداء في عامودا تم تسليم ثلاثة نساء اليوم”.

وأضاف البيان، “النساء اللواتي تم تسليمهن هن كلاً من أمينة كالو، وباكيزا حسو وخولة اسماعيل، من قرية كوجو التابعة لقضاء شنكال”.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن أكثر من ثلاثة آلاف كوردي إزيدي لا يزالون مجهولي المصير في سنجار لوحدها، فيما دفن نحو ألف آخرون في مقابر جماعية وقد تم التعرف على هويات بعضهم.

وفي عام 2014، وقع 6417 كوردياً إزيدياً بقبضة داعش، وبعد تحرير 3 آلاف و336 منهم، والعثور على 68 مقبرة جماعية، لا يزال مصير ثلاثة آلاف مجهولاً.