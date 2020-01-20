يناير 21, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

تزويد إدارة مدرسة جم مشكو الإبتدائية للبنات بالقرطاسية

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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تزويد إدارة مدرسة جم مشكو الإبتدائية للبنات بالقرطاسية

بتاريخ ( ٢٠ / ١ / ٢٠٢٠ ) تكملة لبرنامج مركز لالش شنكال و مكاتبه في دعم المدارس و الطلبة . زار وفد من مركز لالش شنكال و مكاتبه إلى إدارة مدرسة جم مشكو الإبتدائية للبنات .

و استقبلوا من قبل أعضاء الهيئة الإدارية للمدرسة . و تم التباحث حول سير العملية التعليمية و المستوى العلمي للطلبة و الاستعداد لأداء إمتحانات نصف السنة . و خلال هذه الزيارة قدم المركز مجموعة من القرطاسية و اللوازم الضرورية لإدارة المدرسة .
من جانبها شكرت إدارة المدرسة هذه الزيارة والدعم من قبل مركز لالش شنكال و مكاتبه و وقوفهم المستمر مع الطلبة.

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