تزويد إدارة مدرسة جم مشكو الإبتدائية للبنات بالقرطاسية



بتاريخ ( ٢٠ / ١ / ٢٠٢٠ ) تكملة لبرنامج مركز لالش شنكال و مكاتبه في دعم المدارس و الطلبة . زار وفد من مركز لالش شنكال و مكاتبه إلى إدارة مدرسة جم مشكو الإبتدائية للبنات .

و استقبلوا من قبل أعضاء الهيئة الإدارية للمدرسة . و تم التباحث حول سير العملية التعليمية و المستوى العلمي للطلبة و الاستعداد لأداء إمتحانات نصف السنة . و خلال هذه الزيارة قدم المركز مجموعة من القرطاسية و اللوازم الضرورية لإدارة المدرسة .

من جانبها شكرت إدارة المدرسة هذه الزيارة والدعم من قبل مركز لالش شنكال و مكاتبه و وقوفهم المستمر مع الطلبة.