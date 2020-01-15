تزويد إدارة متوسطة مخيم جم مشكو للبنات بالقرطاسية

إعلام لالش شنكال

بتاريخ ١٤/١/٢٠٢٠ ولغرض دعم ادارات المدارس والوقوف على احتياجاتهم و الاطلاع على مشاكل الطلبة زار وفد من مركز لالش شنكال و مكاتبه إلى إدارة متوسطة مخيم جم مشكو للبنات. و استقبلوا من قبل أعضاء الهيئة الإدارية للمدرسة .

و تم التباحث حول المستوى العلمي للطلبة و الاستعداد لامتحانات نصف السنة الدراسية . حيث قدم المركز خلال هذه الزيارة مجموعة من القرطاسية و اللوازم الضرورية لإدارة المدرسة كمساهمةمن المركز لاجتياز احتياجات المدرسة خلال فترة الإمتحانات.

من جانبها شكرت إدارة المدرسة هذه الزيارة والدعم من قبل مركز لالش شنكال و مكاتبه و وقوفهم المستمر مع الطلبة .