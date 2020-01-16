تزويد إدارة اعدادية جم مشكو للنازحين بالقرطاسية

اعلام لالش شنكال

بتاريخ ( ١٦ / ١ / ٢٠٢٠ ) تكملة لبرنامج مركز لالش شنكال و مكاتبه في دعم المدارس و الطلبة . زار وفد من مركز لالش شنكال و مكاتبه إلى إدارة اعدادية جم مشكو للنازحين .

و استقبلوا من قبل أعضاء الهيئة الإدارية للمدرسة . و تم التباحث حول سير العملية التعليمية و المستوى العلمي للطلبة و الاستعداد لأداء إمتحانات نصف السنة . و خلال هذه الزيارة قدم المركز مجموعة من القرطاسية و اللوازم الضرورية لإدارة المدرسة .

من جانبها شكرت إدارة المدرسة هذه الزيارة والدعم من قبل مركز لالش شنكال و مكاتبه و وقوفهم المستمر مع الطلبة.