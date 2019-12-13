ديسمبر 14, 2019

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

ترجمة موسوعة (جينوسايد الايزيدية / آب 2014) الى اللغة الالمانية

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية
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ترجمة موسوعة (جينوسايد الايزيدية / آب 2014) الى اللغة الالمانية
تم الاتفاق بين مركز بيشكجي للدراسات الانسانية / جامعة دهوك وجامعة (بوتس دم(Potsdam الالمانية على ترجمة ملف (موسوعة جينوسايدالايزيدية / آب 2014) الى اللغة الالمانية.

حضر من جانب الجامعة الالمانية البروفيسور يوهان هافنر والبروفيسور ستيفان جاتشامير، ومن جانب جامعة دهوك (البروفيسور نشوان شكري رئيس مركز بيشكجي، الدكتور آزاد كوران، الدكتور سالم جاسم، الدكتور عزة ناسو ، والدكتور احمد تورك من جامعة العشق في اربيل ، بالاضافة الى مؤلف الموسوعة (الباحث / داود مراد ختاري)، وستترجم الموسوعة من قبل السيد شوقي عيسى/ طالب دكتوراه / من جامعة برلين ، ستطبع في المانيا وتوزع في كافة المدن ليطلع الشعب الالماني على مأساة الايزيدية.

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