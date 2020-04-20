أبريل 21, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

تدمير مقبرة للكورد الإيزيديين في سرى كانيه

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فى :شؤون ايزيدية
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ضمن محاولات تغيير ديموغرافية المنطقة .. تدمير مقبرة للكورد الإيزيديين في سرى كانيه

في إطار محاولات تغيير الواقع الديموغرافي للمنطقة، دمرت ميليشيات المعارضة الموالية للجيش التركي، مقبرة تعود للكورد الإيزيديين في قرية جان تمر (23 كيلو متراً شرق سري كانيه / رأس العين) بغرب كوردستان (كوردستان سوريا) .

مصادر إعلامية وناشطون مدنيون من المنطقة، أشاروا لـ (باسنيوز) إلى أن عناصر ميليشيا السلطان مراد، وهي إحدى فصائل المعارضة السورية الموالية لتركيا، قاموا، أمس الأحد، بهدم شواهد القبور وسور المقبرة التي تعود للكورد الإيزيديين في قرية جان تمر، والتي هُجّر سكانها عقب الاجتياح التركي الأخير للمنطقة.

ومنذ الاجتياح التركي الأخير للمنطقة، تم تهجير عشرات الآلاف من الكورد وبقية المكونات من منطقة سري كانية (رأس العين ) وكري سبي (تل ابيض) وبقية المناطق التي دخلها الجيش التركي والميليشيات الموالية لها، والتي استولت على منازل وأملاك الكورد، كما تم توطين المئات من عائلات مسلحي الميليشيات في المنطقة.

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