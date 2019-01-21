تحرير إيزيدية من داعش داخل الأراضي السورية

بلغ عدد المحررين 3345 …

أعلنت مديرية إنقاذ المختطفين الإيزيديين في دهوك بإقليم كوردستان، اليوم الأحد، عن تحرير فتاة إيزيدية من قبضة تنظيم داعش، داخل الأراضي السورية.

مدير مكتب إنقاذ المختطفين الإيزيديين في دهوك، حسين قائيدي، أعلن في بيان تلقت (باسنيوز) نسخة منه، إنه تم تحرير فتاة إيزيدية تبلغ من العمر 17 عاماً، من داخل إحدى المناطق السورية، من قبضة تنظيم داعش.

ولم يذكر قائيدي اسم المدينة، لكنه أشار إلى أن الفتاة خُطفت على يد داعش في اليوم الذي تم فيه اجتياح شنكال / سنجار، موطن الإيزيديين، في الثالث من آب / أغسطس عام 2014.

وأشار إلى أن المكتب أنقذ 13 مختطفاً ومختطفة من الإيزيديين منذ مطلع عام 2019.

ومن مجموع 6417 إيزيدياً تم تحرير 3345 إيزيدياً وإيزيدية، كانوا قد خطفوا على يد تنظيم داعش منذ منتصف 2014، بحسب آخر الاحصاءات.

وكان عدد الإيزيديين في العراق وكوردستان يبلغ 550 ألف نسمة عام 2014، مئة ألف منهم غادروا الى الخارج بعد هجوم داعش، فيما نزح 360 ألفاً إلى إقليم كوردستان أو سوريا.