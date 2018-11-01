تحذير من “فرمان” آخر بحق الايزيديين ومطالبة بمواجهة داعش بالبيشمركة

شفق نيوز/ جدد المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها مزاحم الحويت، اليوم الاربعاء، مطالبته بعودة قوات البيشمركة الى تلك المناطق لمواجهة مخاطر تنظيم داعش، محذرا من ارتكاب التنظيم المتشدد جرائم اخرى بحق الكورد الايزيديين في قضاء سنجار.

وقال مزاحم الحويت لشفق نيوز “بعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من مناطق الباغوز وهجين وسوسة ومناطق اخرى وترك أهلها من العشائر العربية السورية وخاصة عشيرة الشعيطات التي قدمت الالاف من ابناءها، تم ارتكاب جرائم بحق هذا العشيرة تمثلت بالقتل والتهجير والاختطاف الى هذا اليوم، وهم يقاتلون تنظيم داعش بكل قوة اليوم”.

وحذر الحويت “من عودة تنظيم داعش”، مشددا انه في حال لم يتم اعادة انتشار قوات البيشمركة في جميع المناطق المتنازع عليها ستحصل جرائم من قبل تنظيم داعش، نظراً لضعف القوات الامنية والانتهاكات المستمرة من قبل الحشد الشعبي في تلك المناطق”.

وتابع ان “العشائر العربية طالبت الجانب الامريكي بالتدخل لاعادة انتشار قوات البيشمركة، لحماية اهالي المناطق المتنازع عليها من عودة تنظيم داعش”، مبدياً تخوفه “من اعادة فرمان اخر في سنجار، بسبب انضمام كثير من عناصر تنظيم داعش بصفوف الحشد الشعبي الذي يعمل لصالح ايران”.

ونوه الحويت الى ان “المناطق السورية المحاذية للحدود العراقية أصبحت محتلة من قبل تنظيم داعش المجرم، لذا فقد طالبنا الجانب الامريكي بإعادة انتشار قوات البيشمركة بأسرع وقت، كي تقوم بالسيطرة على تلك المناطق وحماية اهلها من عمليات تنظيم داعش”.