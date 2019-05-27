مايو 27, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

تحذير من ازدياد تحركات داعش في اطراف شنكال

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فى :شؤون ايزيدية
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تحذير من ازدياد تحركات داعش في اطراف شنكال

حذر مسؤول محلي، اليوم الاحد، من خطورة ازدياد تحركات تنظيم داعش الارهابي في حدود قضاء شنكال، داعيا الى زيادة التنسيق بين الجيش والبيشمركة في محافظة نينوى.

وقال غياث سورجي مسؤول اعلام مركز تنظيمات نينوى للاتحاد الوطني الكوردستاني خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان تحركات تنظيم داعش الارهابي في حدود قضاء شنكال تشهد ازديادا مستمراً، لان هناك حواضن للارهابيين في حدود شنكال وهناك من يدعم الارهابيين من سكان تلك المناطق.

واضاف: ان المناطق التي تشهد تحركات ملحوظة للارهابيين ايضا هي المناطق التابعة لقضاء البعاج وناحية ربيعة، مشيراً الى ان القوات الامنية تنفذ عمليات عسكرية مستمرة لكن هذه العمليات ليست كافية.

واوضح: ان محافظة نينوى تحتاج الى قوات اكثر والى تعزيز وزيادة التعاون والتسيق بين القوات الاتحادية وقوات اليبيشمركة للقضاء على الارهابيين بشكل كامل.

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