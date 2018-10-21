تجهيز قاعة كانيا بيرخايئ بالماء

أعلام مركز لالش سنوني

لأهمية قاعة كانيا بيرخايئ للأيزديين بشكل عام ولطبقة الفقراء بشكل خاص كونها القاعة المخصصة لعمل الخرقة المقدسة وتعميدها فيها والواقعة بالقرب من مزار أيزي الواقع بالقرب من العين(كانى) بيرخايئ المعروف في داخل جبل شنكال.

فقد قام السيد الشيخ شامو مشكورا بتوجيه الخلمتكاريين القائمين بالأعمال هناك بتوصيل شبكة الماء من عين الماء الى القاعة بعدما كانوا يجلبون الماء الى القاعة مشياً على الأقدام أو عن طريق تحميله على ظهور الحيوانات…

وقد قام عدد من الاخوة من طبقة الفقراء بتوجيه الشكر والأمتنان عن طريقنا للسيد شيخ شامو على ما يقوم به من أعمال نبيلة لمجتمعنا بشتى المجالات.

علماً انه سبق ان تم تجديد المزار وبناء نفس القاعة من قبل اللجنة الأستشارية لشؤون الأيزدية بدهوك وتحديداً بتوجيهات السيد شيخ شامو في حينها.