بيان من ممثلية مجلس إيزيديي سوريا في إقليم كوردستان العراق

في البداية نتقدم بالشكر والامتنان لإقليم كوردستان العراق حكومة وشعباً على ما قدموه من دعم لمساعدة ونصرة اللاجئين الإيزيديين المتواجدين على أراضيها، ونحن في ممثلية مجلس إيزيديي سوريا في إقليم كوردستان العراق لطالما بذلنا ما في وسعنا من أجل دعم ونصرة قضية الإيزيديين في سوريا والعالم.

منذ عام ٢٠١٤ وممثلية مجلس إيزيديي سوريا وبالتنسيق مع بعض المراكز والمؤسسات الخيرية و الإغاثية تقوم بإدارة ملف اللاجئين المتواجدين على أراضي إقليم كوردستان .

ومنذ الاجتياح التركي لشرق الفرات مؤخراً، استقبلت الممثلية ١٩ عائلة إيزيدية من سوريا وساعدت في ايوائهم ودعمهم بكل السبل الممكنة.

إن أحد المهام الهامة لممثلية مجلس إيزيديي سوريا في إقليم كردستان هو إدارة ودعم ملف اللاجئين الإيزيديين في المنطقة بالتعاون مع منظمات الإقليم، ومركز ﻻلش الثقافي والاجتماعي ونحن مستمرون في تأدية عملنا على أكمل وجه في دعم قضية الإيزيديين أينما كانوا .

وهنا لابد من التوجه بالشكر الجزيل لكل من الجهات والشخصيات التي ساهمت في مساعدة لاجئي إيزيديي سوريا في كل من هولير ودهوك والشيخان كما نتقدم بالشكر المضاعف ل

Non-governmental Organisation (NGO

كما اننا وللأمانة التاريخية نود ان نذكر هنا باننا ومنذ اليوم الأول للاجتياح التركي لشرقي الفرات تلقينا دعوة رسمية من سماحة الشيخ شامو للقاء به حيث قال:

اننا نتابع وبقلق شديد الاوضاع المزرية لمكونات شرق الفرات جراء الحرب والأوضاع المزرية التي تعيشها مكونات المنطقة. في الوقت ذاته نؤكد وقوفنا الى جانب كافة مكونات منطقة شرق الفرات من الاخوة الكورد والسريان والكلدواشوريين والعرب و الإيزيديين وأننا على اتم الاستعداد لتقديم ما في وسعنا من مساعدات انسانية لهم، ونتمنى بان لايصبهم مكروه ويبقوا في ارضهم واذا اضطرتهم الحرب بالنزوح من دارهم فصدور بيوتنا مفتوحة لهم.

كما اننا نود ان نعلمكم باننا قمنا بإنشاء لجان خاصة لمساعدة العائلات النازحة

لذلك نرجوا منكم التواصل مع هذه اللجان لمساعدة الناس.

كما اننا لاننسى دور المجلس الروحاني الإيزيدي الأعلى بهذا الخصوص وعلى رأسهم سماحة البابا شيخ والأمير حازم تحسين بك وإيزيديي العراق عموما الذين قاموا مشكورين بواجبهم على اكمل وجه .

ممثلية مجلس إيزيديي سوريا في إقليم

كوردستان

مجلس إيزيديي سوريا

05.11.2019

ملاحظة هامة: احترامًا لمعانات الناس قررنا بعدم نشر الصور والفيديوهات بهذا الخصوص