بقرار استثنائي: السماح لاكثر من 700 شاب ايزيدي بالدخول لدهوك

ـ خلية ازمة كورونا لشؤون الايزيديين واصلت الليل بالنهار لتحقيق هذا المطلب

بقرار استثنائي من جهات عليا في حكومة اقليم كوردستان الموقرة، تم السماح لاكثر من 700 شاب ايزيدي بالدخول لمحافظة دهوك من القادمين من مختلف المحافظات العراقية في داخل اقليم كوردستان وخارجه.

وقال مصدر مسؤول في خلية ازمة كورونا لشؤون الايزيديين انه “بالرغم من الاجراءات المشددة التي اتخذتها حكومة اقليم كوردستان ضمن حملتها في مكافحة تفشي وباء كورونا، الا انه صدر قرار حكومي من اعلى المستويات في حكومة الاقليم اقتضى بموجبه السماح بدخول لاكثر من 700 شاب ايزيدي من العاملين في مختلف المحافظات العراقية بداخل الاقليم او خارجه الى محافظة دهوك، وسيتم توجيههم نحو مراكز الحجر الصحي بالرغم من اكتظاظها الكبير، لاجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبيل ايصالهم لذويهم وفق آليات صحية مدروسة جيدا”.

واضاف “ان خلية ازمة كورونا لشؤون الايزيديين واصلت الليل بالنهار من اجل تذليل اية عقبات تعيق ادخال هؤلاء الشباب الى محافظة دهوك، ولا يسعنا الا ان نشكر قيادة حكومة اقليم كوردستان كما نشكر كافة الجهات الامنية والصحية ذات العلاقة على جهودهم في هذا المضمار”.

وجدد المصدر دعوته للايزيديين جميعا “بالتقيد والالتزام بكافة التوجيهات الحكومية والصحية لحين زوال هذا الوباء الخطير”.

ويشار الى ان خلية ازمة كورونا لشؤون الايزيديين تعمل بتوجيهات ودعم من الشيخ شامو مستشار السيد رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني لشؤون الايزيديين.

وكانت خلية ازمة كورونا لشؤون الايزيديين قد اصدرت بيانا امس الاربعاء اشارت فيه الى وجود ضغط كبير على المحاجر الصحية في دهوك وصعوبة استيعابها لنحو 500 شاب ايزيدي كانوا يرومون الدخول الى محافظة دهوك للوصول الى ذويهم.

ـ اعلام خلية ازمة كورونا لشؤون الايزيديين