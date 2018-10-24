بعد تهديده بالقتل.. عراقي من سنجار ينسحب من مسابقة “ملك جمال العالم”

وكالات/ الهجرة إلى أوروبا لم تبعد صاحب الابتسامة الساحرة، العراقي وهاب حسو، الذي وصل المراحل النهائية في مسابقتين للجمال أهمها ‘ملك جمال العالم’، عن تهديدات القتل التي طالت أبرز مشاهير العراق، من بينهم تارة فارس، والممثل كرار، والطفل حمودي.

انسحب وهاب حسو (23 عاما)، بشكل سري العام الماضي، من مسابقتي ‘ملك جمال العالم’، و’ملك جمال Benelux’ المقامة في هولندا البلد الذي يقيم فيه منذ سنوات، كلاجئ، بعد تلقيه رسائل تهديد بقتل عائلته المتواجدة في العراق، من خلال حسابات مشتركين على ‘فيسبوك’ استمر عنفها حتى الشهر الجاري.

ويقول حسو: ‘تلقيت رسائل كثيرة من حسابات ‘فيسبوك’ وهمية أو غير وهمية، تنوع وصولها لي ما بين الخاص، أو تعليقات لم أكترث لها واكتفي بحذفها وحظر باعثها، لكن التهديدات التي نصت على قتل أفراد عائلتني، وصلتني بعد مقتل الفنان الشاب ‘كرار نوشي’، دفعتني إلى الانسحاب من المسابقتين المذكورتين بشكل سري.

وأضاف حسو: ‘بعد مقتل المودل ‘تارة فارس’ في بغداد، تلقيت رسالة تهديد في الخامس من الشهر الجاري، تضمنت عبارات مسيئة وتشبيها بقتلي على غرار كرار وتارة’.

ووصلت الى حسو رسائل تهديدات محملة بالكره والوعيد بالقتل الشنيع، حيث أكد أنه سيعود مرة أخرى للمشاركة في مسابقة ملك الجمال، في هولندا، ردا على مقتل الطفل حمودي المطيري الملقب بملك ‘انستغرام’ والذي بثت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا أظهر آخر لحظات حياته.

وتابع حسو: ‘لن أخاف، وسأعود إلى المسابقات الخاصة بالجمال، وأرد على كل التهديدات التي وصلتني’، معلنا عن تلقيه اتصالا من مديرة مسابقة ملك جمال هولندا، للمقابلة والعودة للمنافسة مرة أخرى.

واستطاع الشاب العراقي أن يقابل عضو في البرلمان الهولندي، وعدته بحماية عائلته من أي خطر أو أذى، مشيرا إلى أن انسحابه العام الماضي من المسابقتين المذكورتين بعدما وصل إلى المرحلة النهائية.

وقال حسو: ‘تم دعوتي لتمثيل العراق في مسابقة ‘ملك جمال العالم’ في جمهورية الدومينيكان (Men Universe models international)’.

و لفت الى أن ‘القائمين على المسابقة شاهدوا صورتي مع العلم العراقي، والدعم الإعلامي الهولندي، وسألوا عني، حتى دعوني للمشاركة والمنافسة على اللقب’.

وحينها نافس حسو، على اللقب من بين أكثر من 40 متسابقاً من مختلف الدول، ورسالته إنسانية للشعب العراقي بشكل عام، والإيزيدي بشكل خاص لما تعرض له من إبادة وجرائم شنيعة على يدّ ‘داعش’.

وذكر حسو، أنه مهاجر إلى هولندا، منذ العام 2012، قبل مشاركته في مسابقة ‘ملك وسامة هولندا’ التي تقدم إليها عبر الإنترنت وقبل فيها مطلع العام 2017، وشارك في مسابقات أخرى منها (Moddels Scouts) لكنه لم يقبل بها لتحديدها شرط طول يبلغ 185 سنتيمتر، بينما يبلغ طوله 182′.

وينحدر حسو من قرية سنوني التابعة لقضاء سنجار غربي الموصل مركز نينوى شمالي العراق، ويطمح لدخول كلية تكنولوجيا الطيران في جامعة أمستردام.