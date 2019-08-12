أغسطس 12, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

بشرى سارة للاطفال الايتام بدعم من السيد بشير كورية

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية
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بشرى سارة للاطفال الايتام بدعم من السيد بشير كورية 

كاوة الختاري

بدعم الكامل من قبل السيد ( بشير كورية ) وبعد الجهود الحثيثة التي بذلتها منظمتنا ( منظمة جفين لتنمية المجتمع ) و بعد اكمال جميع الاجراءات القانونية و الموافقات الرسمية لفتح دار للايتام في مجمع شاريا باسم ( دار جفين الخيرية للايتام ) ، حيث تم تجهيز دار ذو طابقين بالاثاث وكافة المستلزمات الضرورية لاستقبال الايتام لذلك تعلن المنظمة ابتداءا” من اليوم عن فتح باب التسجيل للايتام من الذكور والاناث وذوي الفئات العمرية ( ٥ _ ١٣ سنة ) علما ان الايتام المشمولين يقصد بهم ممن هم ( يتيم الوالدين او يتيم الاب او الام و الذين تحرروا من ايادي الدواعش الارهابين ) .

ملاحظة : بقاء اليتيم في الدار ليلا ونهارا او نهارا فقط يعتمد على رغبة اليتيم وولي امره. اي بامكان اليتيم النوم في الدار او المغادرة ليلا والذهاب الى بيته الاصلي بناءا على رغبته.
للتسجيل يرجى الاتصال بالارقام التالية او زيارة الدار.
07503044233
07504718315
[email protected]

[email protected]

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