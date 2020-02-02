برلمان كوردستان يهنئ الايزيديين بعيد اربعينية الشتاء

وجهت هيئة رئاسة برلمان كوردستان، برقية تهئنة الى الكورد الأيزيديين في كوردستان والعراق والعالم، بمناسبة عيد ( اربعينية الشتاء).

وجاء في نص البرقية:

بمناسبة قدوم عيد (اربعينية الشتاء) للايزيديين، نتقدم بأجمل التهاني لأمير الايزيديين والحركة الروحانية والاخوة والاخوات الايزيديين في اقليم كوردستان والعراق والعالم، متمنيين ان يكون هذا العيد مبعثا للسلام والتعايش في اقليم كوردستان.

وتأملت الرئاسة، ان يكون هذا العيد مبعثا لتحرير الاسرى الايزيديين كافة وعودة الحياة الى مناطقهم.